Fransa: İsrail, UNIFIL'e saldırarak uluslararası hukuku açıkça ihlal etti

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Ulusal Meclis’te yaptığı konuşmada Orta Doğu’daki durumu ele aldı.

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan ve Gazze’de her geçen gün ölü sayısının artmasından üzüntü duyduğunu dile getiren Barrot, İsrail’in UNIFIL’e saldırılarına da tepki gösterdi.

Barrot, bu saldırılarla “uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini" belirttiği İsrail'i kınadı.

Fransa’nın Lübnan’a destek için uluslararası bir konferans düzenleyen ilk ülke olduğunu belirten Barrot, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilere karşı yaptırım uygulanmasında ülkesinin “itici bir güç” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL,10 Ekim'de, İsrail ordusunun, bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.