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Dünya
AA 15.10.2024 20:54

Hindistan'dan ABD'ye giden uçak "bomba tehdidi" nedeniyle Kanada'ya acil iniş yaptı

Hindistan hava yolu şirketi Air India'ya ait bir yolcu uçağının ABD'ye seferi sırasında internet üzerinden "bomba tehdidi" alması nedeniyle Kanada'nın Iqaluit kentine acil iniş yaptığı duyuruldu.

Hindistan'dan ABD'ye giden uçak "bomba tehdidi" nedeniyle Kanada'ya acil iniş yaptı
[Temsili fotoğraf: AA]

Air India'dan yapılan açıklamaya göre, "AI127" sefer sayılı uçak, ABD'nin Chicago kentine gitmek üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den havalandı.

İnternette paylaşılan bir bomba tehdidi üzerine uçağın Kanada'nın Iqaluit kentine acil iniş yaptığı ifade edilen açıklamada, Air India ve Hindistan merkezli başka hava yolu şirketlerinin de son günlerde tehdit aldığı aktarıldı.

Açıklamada, daha sonra bu tehditlerin sahte olduğunun ortaya çıktığı bilgisi verildi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), uçakta mürettebat dahil toplam 211 kişinin bulunduğunu ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hindistan'ın NDTV kanalındaki habere göre, son 48 saatte sahte bomba tehditleri alan Hindistan merkezli farklı hava yolu şirketlerine ait 10 uçağın bazılarının seferleri durduruldu bazıları ise acil iniş yaptı.

Tehditler, Kanada hükümetinin, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmasında Hint diplomatlarını "ilgili kişiler" olarak nitelendirmesinin ardından geldi.

Hindistan, soruşturmadaki iddiaları "akıl almaz" şeklinde niteleyerek şiddetle reddettiğini bildirmişti. Kanada ve Hindistan, olayların ardından birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı etmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Hindistan'ı, Kanada topraklarında vatandaşlarına yönelik şiddet kampanyasını desteklemekle suçlamıştı.

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