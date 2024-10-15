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Dünya
AA 15.10.2024 18:29

Katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 350'ye yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 350'ye, yaralı sayısı da 10 bin 906'ya çıktı.

Katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 350'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 41 kişinin öldüğü ve 124 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamaya göre, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 350'ye, yaralananların sayısı da 10 bin 906'ya yükseldi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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