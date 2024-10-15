Nijerya'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı 94'e yükseldi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, maymun çiçeği virüsü, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 25 eyaletine bağlı 63 bölgesine yayıldı.

Ülkede son bir haftada 10 yeni maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildiği aktarılan açıklamaya göre, böylece ülkedeki vaka sayısı 94'e yükseldi.

Açıklamada, hükümetin virüsün daha fazla yayılmaması için yeni önlemler aldığı aktarıldı.

Nijerya, maymun çiçeği hastalığıyla mücadele kapsamında ABD'nin gönderdiği 10 bin doz aşıyı 27 Ağustos'ta teslim almıştı.

Nijerya hükümeti, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlamıştı.

Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor

Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.