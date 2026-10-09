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Dünya
AA 09.10.2026 14:20

BM: Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 50 bin kadın ve kız çocuğu öldü veya yaralandı

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Cenevre Ofisi Direktörü Sofia Calltorp, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 50 bin kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü veya ağır yaralandığını tahmin ettiklerini bildirdi.

BM: Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 50 bin kadın ve kız çocuğu öldü veya yaralandı

Calltorp, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki acının boyutunun, kadınların ve kız çocuklarının yaşadıkları üzerinden ölçülebileceğini vurgulayan Calltorp, şunları kaydetti:

"Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 50 bin kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü veya ağır yaralandığını tahmin ediyoruz. Bunların 38 binden fazlası hayatını kaybetti, 11 bin 700'ü ise yaşam boyu sürecek engellere yol açan ağır yaralar aldı. Bu sayı, Gazze'deki her 21 kadın ve kız çocuğundan birine tekabül ediyor."

Calltorp, kayıpların çoğunun Gazze'ye saldırıların ilk 2 yılında verildiğini hatırlatarak, bir yıl önce yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen kadınlar ve kız çocuklarının hala öldürülmeye ve yaralanmaya devam ettiğini söyledi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de 277 kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiğine işaret eden Calltorp, her bir rakamın ardında umutları ve hedefleri olan bir kadın, kız evlat, eş, arkadaş ve ailesine ya da toplumuna katkı sağlayan kadınlar olduğunun altını çizdi.

"Gazze'de ateşkesin tam olarak uygulanması çağrısında bulunuyoruz"

Calltorp, en çok ihtiyaç duyanlara hayati önemde ve kritik yardımları ulaştırmak için kadınların liderliğindeki kuruluşlar ve kadın hakları örgütleriyle çalıştıklarına işaret etti.

Gazze'de korkunç boyutta bir kolektif acı ve hiçbir kadının göğüslemek zorunda kalmaması gereken bir dayanıklılık ve güç seviyesine tanık olduklarını vurgulayan Calltorp, "Kadınlar kaybettiklerini yeniden inşa etmeye çalışmanın yanı sıra ailelerini ayakta tutmaya ve hayatı normal hissettiren gündelik şeylere tutunmaya gayret ediyor. Gazze'de ateşkesin tam olarak uygulanması, uluslararası hukuka uyulması, ihlallerden dolayı hesap sorulması ve kadınlar ile kız çocuklarının korunması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

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