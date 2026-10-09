Eski Kanada Başbakanı Trudeau: Pek çok Kanadalı ABD'ye seyahat etme konusunda endişeli

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin (WTTC) 26. Küresel Zirvesi, seyahat ve turizm sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı oturumlarla Malta'da devam ediyor.

"Geleceği Yeniden Şekillendir" temasıyla 7-9 Ekim'de Malta'nın başkenti Valletta'daki Akdeniz Konferans Merkezi'nde düzenlenen zirvede, seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alınıyor.

Zirvenin bugünkü açılış oturumunda konuşan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkelerin turist çekebilmesinde ziyaretçilerin kendilerini ne kadar hoş karşılanmış hissettiğinin destinasyonların itibarı kadar önemli olduğunu söyledi.

İnsanların tatile nereye gidecekleri, eğlence veya iş için nereye seyahat edecekleri konusunda her zaman seçenekleri olduğunu belirten Trudeau, "Son birkaç yıldır ABD, gezginlerin kendilerini hoş karşılanmış hissetmelerini sağlama konusunda pek başarılı olamadı. Sınırların sıkılaştırılmasından tutun sınırda tutuklanırsanız ne olacağına dair endişelere kadar. Onlarca yıldır, nesillerdir Kanadalılar ve Amerikalıların dünyanın en uzun askersizleştirilmiş sınırı olan ortak sınırımızı karşılıklı geçmesi neredeyse doğal kabul ettiğimiz bir şeydi ancak hayatlarında ilk kez ABD sınırını geçmekten endişe duyan pek çok Kanadalı var. Üstelik ailevi, kişisel ve ticari bağlar son derece büyük ve güçlüyken." değerlendirmesinde bulundu.

"Kanada'nın ülke olmadığını söylemek saygısızlık"

Trudeau, Kanadalıların ABD'ye seyahat etme konusunda ciddi endişeler yaşadığını ancak asıl sorunun ABD yönetiminin Kanada'ya yönelik saygısız tutumu olduğunu dile getirerek, "Başkanın (Donald Trump) Kanada'ya karşı gösterdiği saygısızlık. Buranın gerçek bir ülke olmadığını söyledi." dedi.

Diplomatik dalgalanmalara rağmen Kanada'nın engelleyici bir tavır takınmadığını vurgulayan Trudeau, şöyle devam etti:

"Sanırım öncelikle şunu anlamak gerekiyor, bazı hükümetler iyi geçinir, bazı hükümetler iyi geçinemez. Bu bir gerçekliktir. İnsanların ne hissettiğine, vatandaşların ne hissettiğine baktığımızda örneğin hiçbir hükümet, biz bile Amerika Birleşik Devletleri ile zorluklar yaşarken insanların Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edilmesini zorlaştıracak cezalar uygulamadık, fiyatları artırmadık ya da bunu daha zor hale getirmedik. Kanadalılar kendileri Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmemeyi tercih etti."

ABD'ye seyahat eden Kanadalıların sayısı azaldı

Trudeau, ABD'ye seyahat eden Kanadalıların sayısının azalmaya başlaması üzerine Amerikalı tur operatörleri, hava yolu şirketleri ve otellerin fiyatlarını düşürdüğünü ancak bunun da Kanadalıların seyahat tercihlerini değiştirmeye yetmediğini söyledi.

ABD'yi ziyaret eden Kanadalıların sayısının yüzde 20'den fazla azaldığını belirten Trudeau, şunları ifade etti:

"Florida, Arizona ve hatta Maine gibi yakındaki yerlerde veya başka yerlerdeki insanlar gelip Kanadalılara 'Sorun değil, sizi hala seviyoruz. Lütfen geri dönün.' demeye çalışıyor. Kanadalıların Amerikalıları hala sevdiğini, Amerikalıların da Kanadalıları sevdiğini biliyoruz. Ancak hükümetler arasındaki çatışma ve ABD hükümetinin saygısızlığı, Kanadalıların 'Tamam, gidecek başka yerlere bakalım' demesine neden oldu ve bu gerçekten önemli, aynı zamanda durumu çok iyi anlatan bir kayma oldu. Bir ülkenin ruh halinin, insanlarının hoş karşılanıp karşılanmadığının, onlara hissettirilen duyguların turizmin son derece önemli bir parçası olduğunu gösteren bir kayma. Bana ne gibi tavsiyelerim olduğunu soruyorsunuz, sadece kararlarınızın ve cümlelerinizin sonuçları olduğunu bilmeniz yeterli."

Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası ile turizm sektöründeki gelişmeler arasında bağlantı kurarak, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun hazırlık sürecine ve turizm hareketliliğine ilişkin bilgi veren Trudeau, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası'na giden süreçte rezervasyonların düştüğünü gördük. İnsanların Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme konusunda endişelendiğini, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek isteyip istemediklerinden emin olmadıklarını gördük ve bir noktada insanlar organizasyonun büyük bir başarı olamayabileceğinden endişe ediyorlardı. Sonunda bir başarıyla sonuçlandı ancak ülkelerin biraz daha tutarlı olmaları gerekiyor. Eğer turizm dolarları istiyorlarsa kendilerini dünyaya açık olarak göstermeliler. Misal, bu Kanada'nın iyi yaptığı bir şeydir."