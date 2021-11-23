Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Etiyopya'daki güvenlik durumu nedeniyle BM çalışanlarının ailelerinin tahliye edileceğini, personellerinin ise insani yardım operasyonlarına devam etmek için ülkede kalacağını söyledi.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti.

Sosyal medya hesaplarında ise TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yaklaştığı paylaşımları yer alıyor.

Çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturuldu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ise isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile mücadele için yarından itibaren cepheye gideceğini açıkladı.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.