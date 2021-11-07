Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da gerilim artıyor. İlerleyişini sürdüren isyancıların saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da olağanüstü hal ilan edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, iç çatışmaların yaşandığı Etiyopya'daki diplomatik personelinin bir bölümünü geri çağırdı. Ülkeden ayrılmak için parası olmayan kişilere, Amerikan Büyükelçiliğinin kredi verebileceği bilgisi verildi.

"Etiyopya'dan ayrılın" çağrısı

İtalya, Danimarka, Ürdün ve Lübnan vatandaşlarının Etiyopya'yı terk etmelerini istedi.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, çatışmaların şiddetlendiği kuzeydeki Tigray bölgesinde de insani yardım faaliyetleri durma noktasında.

İnsani yardım ulaştırılamıyor

Bir yıldır giriş ve çıkışlara izin verilmeyen Tigray bölgesine 18 Ekim'den bu yana insani yardım gönderilemiyor. Çatışmaların yaşandığı kuzeyde, 5 milyon 200 bin kişi uluslararası toplumdan yardım bekliyor.