Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Filistinli çocukları yaraladı
[Temsili fotoğraf: AA]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu yaraladı.
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Ramallah yakınlarındaki El-Bireh kentine baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yaptığını belirtti.
İsrail güçlerinin baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.
Filistin Kızılayı, 16 yaşındaki 2 Filistinli çocuğun plastik mermiyle yaralandığını açıkladı.
Kimliği açıklanmayan Filistinli çocuklardan birinin plastik merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandığı ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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