Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'da grizu patlaması: 6 işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki grizu patlaması sonucu 6 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kazakistan'da Eyalet Valisi Jenis Kasımbek, yerel saatle 8.30’da ArcelorMittal Temirtau şirketine bağlı Abayskaya madeninde grizu patlaması meydana geldiğini açıkladı.
Olay anında yer altında bulunan toplam 64 işçinin 52'sinin sağ salim yüzeye çıkartıldığı ancak 6 işçinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
Durumu ağır 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Kazakistan İçişleri Bakanı Yuryi İlyin başkanlığındaki heyetin olay yerine intikal ettiği duyuruldu.
Etiketler: İş Kazaları Kazakistan
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