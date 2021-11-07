Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 05:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da otoyol gişelerinde feci kaza: 19 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da, freni arızalanan kamyonun otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'nun doğusundaki Puebla kentinde freni arızalanan kamyon gişelerdeki araçlara çarptı.
Yetkililer, kazada kamyon şoförü dahil 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Meksika Trafik Kazası
Son Haberler
- 05:21
- 05:07
- 04:53
- 04:38
- 04:25
Sıradaki Haber
Nikaragua halkı sandık başına gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz