Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI)’nun yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kadhimi'nin saldırıdan yara almadan kurtulmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Terör, şiddet ve hukuka aykırı eylemlerin Irak'ın istikrarını sarsmasına ve demokratik sürecini rayından çıkarmasına izin verilmemelidir" ifadesi kullanıldı.

BM misyonu, Irak'taki tüm tarafları gerginliğin azaltılması için sorumluluk almaya ve diyaloga girmeye çağırdı.

Irak Başbakanı'na suikast girşimi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin konutunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıya uğradığı, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu açıklanmıştı.

Irak hükûmetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı’ndan yapılan açıklamada, Kazımi’nin Bağdat Yeşil Bölge’deki evinin "silahlı dron" ile saldırıya uğradığı kaydedilerek Başbakan'ın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verilmişti.