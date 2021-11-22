Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile mücadele için cepheye gideceğine dair Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihin hayran olduğu Etiyopyalı çocuklardan biri olmak istiyorsan ön cephede buluşalım" ifadesini kullandı.

Etiyopya Ulusal Savunma Güçlerine liderlik etmek için yarın cepheye gideceğini duyuran Ahmed, "Etiyopya denilen özgürlüğün ismini yaşatmak için tarihi sorumluluğa sahibiz" değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medya hesaplarında ise isyancıların başkent Addis Ababa'ya yaklaştığı ifade ediliyor.

Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılması çağrısı yapıldı

Öte yandan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, ordu birlikleri ile isyancı TPLF üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Türk vatandaşlarıa ülkeden ayrılmaları çağrısı yapmıştı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.