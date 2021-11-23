Operasyon ülkenin doğusundaki Burç Buaririç vilayeti jandarma güçlerince gerçekleştirildi.

Soruşturma sırasında modern yöntemler kullanıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu kaçakçılık şebekesinin çökertildiği bilgisi paylaşıldı.

Sınır ötesi örgütlü gruplar çerçevesinde göçmen kaçakçılığı konusunda uzmanlaştığı belirtilen şebekenin faaliyetleri, Cezayir üzerinden Mağrip ülkeleri ve Avrupa'ya uzanıyor.

Soruşturmalar sonucu, düzensiz göçmen kaçakçılığı konusunda 7'si Cezayir dışından sosyal medyada faaliyet gösteren 27 şebeke üyesi tespit edildi.

Gözaltına alınan 14 kişi geçici olarak tutuklandı; 7'si uluslararası 13 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, bazı örgütlü şebekelerin, düzensiz göçmenleri teknelerle İspanya'ya kaçırmaya çalıştığını duyurmuştu.

Cezayir makamları, ülkenin Akdeniz'e ve Avrupa'ya giden Afrikalı göçmenler için bir geçiş noktası haline geldiğini belirtiyor.