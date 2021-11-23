Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg'da düzenlenen Genel Kurul oturumunda konuştu.

Avrupa'da koronavirüs vakalarındaki artışa değinen von der Leyen, ölüm oranlarına bakıldığında durumun, aşılanmayanların salgını olduğunu dile getirdi.

Von der Leyen, salgınla mücadelede takviye aşının önemine dikkati çekti. AB'nin Pfizer-Biontech ile 1,8 milyar doz için anlaşma yaptığını anımsattı ve bunun 3. dozlar ile gençler ve çocukların aşılanması için kullanılacağını söyledi.

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi

Von der Leyen, AB'nin bir yandan insani yardım sağlarken diğer yandan kaynak ve transit ülkelerle yoğun diplomasi içinde olduğunu vurguladı. Irak'ın vatandaşlarını geri almaya başladığına da değindi.

"Irak ile bu iyi iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz ancak çok daha fazla göçmen, tuzağa düşürülmüş duruma. Birleşmiş Milletler kuruluşları ile onların evlerine dönmesi için birlikte çalışacağız."

BM'den Polonya-Belarus sınırındaki düzensiz göçmenlere yönelik şiddete tepki

Gönüllü geri dönüşler için 3,5 milyon euroya kadar finansman sağlayacaklarını duyuran von der Leyen, "Bir kez daha tekrarlayım. AB kendi halkını şiddetle bastıran bu rejimi tanımıyor" ifadesini kullandı.

"AB sınırlarındaki bu tür hibrid saldırıları kınıyoruz"

Oturumda söz alan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sınırların kontrolünü sağlama noktasında kararlı olduklarını vurguladı.

"Yasa dışı göçü, can kaybını, göçmenlerin kaçakçılar tarafından sömürülmesini önlemek için dış sınırlarımızı tam olarak kontrol etmeye kararlıyız. Göçmenlerin sıkıntılarının siyasi amaçlarla kullanılmasını kabul etmeyeceğiz. AB sınırlarındaki bu tür hibrid saldırıları kınıyoruz."

Belarus-Polonya sınırı: Göçmenlerin bekleyişi sürüyor

Michel, AB'nin diplomatik çabaları neticesinde Belaruslu yetkililerin tepkilerinin şu ana kadar olumlu olduğunu ancak karar vermek için çok erken olduğunu ve temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi.