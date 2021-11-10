Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michael ile Polonya'nın başkenti Varşova'da br araya gelen Başbakan Mateusz Morawiecki, Belarus'u sert sözlerle eleştirdi.

Morawiecki, "Belarus, AB'yi istikrarsızlaştırmaya ve insanları kullanarak şantaj yapmaya çalışıyor. AB sınırında yaşanan göçmen krizi, Belarus devleti terörüdür" dedi.

Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michael ise Polonya'ya şu sözlerle destek verdi:

"AB, Polonya ile tam dayanışma halindedir. Sınırda ortaya çıkan görüntüler şok ediciydi. Otoriter bir rejim, kadın ve çocukları kullanıyor. Bu kabul edilemez"

Bazı göçmenler tel örgüleri aştı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ise, Polonya Radyosuna yaptığı açıklamada, gece boyunca sınırdaki gerginliğin arttığını, yasa dışı şekilde ülkeye girme teşebbüslerinin olduğunu ve bazılarının tel örgüleri aştığını belirtti.

"Belarus sınırında bekleyenlerin bazıları ülkeye girdi. İçeri girmeyi başaranların tamamı gözaltına alındı." ifadesini kullanan Blaszczak, bu kişilerin sınırı aşmak için farklı yöntemlere başvurduğunu, gece boyunca çok fazla teşebbüste bulunduklarını dile getirdi.

AB ve NATO Polonya'yı destekliyor

Blaszczak, bölgede görevli emniyet güçlerinin sınırı korumak için ellerinden geleni yaptığını belirterek, mevcut asker sayısının 15 bine çıkarıldığının altını çizdi.

Öte yandan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından, Belarus askerlerinin sınırı geçmeye çalışanları korkutmak amacıyla havaya ateş açtığını gösteren videolar paylaşıldı.

Yaklaşık 4 bin kişinin bulunduğu sınırda tansiyon gün geçtikçe artıyor. AB başta olmak üzere ABD ve NATO Polonya'ya desteklerini açıklamıştı.

Avrupa'dan Belarus'a yeni yaptırımlar yolda

Avrupa Komisyonu, Belarus'un düzensiz göçmenleri, kendisine uygulanan yaptırımlar karşısında araç olarak kullandığını iddia ediyor.

Brüksel, Belaruslu yetkililere uyguladığı vize kolaylığını askıya aldığını duyurdu, "Yeni yaptırımlar yolda" açıklaması yaptı.

Litvanya da Belarus sınırında ve düzensiz göçmen kamplarında 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etti.

Rusya'dan Belarus'a hava desteği

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki Rus TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “Uçakların uçuşu sırasında, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin yer kontrol noktaları ile etkileşim konuları çalışıldı.” denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 4 Kasım’da, ekonomik ve sosyal alanlarda iki ülkenin entegrasyonuna yönelik “Birlik Devleti programını” onaylayan kararnameyi imzalamıştı.

Putin ve Lukaşenko, söz konusu kararname kapsamında iki ülke arasında “Birlik Devleti Savaş Doktrini”ni de onaylamışlardı.