Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan'da otobüsle kamyon çarpıştı: 11 ölü
Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
Hindistan'ın batısındaki Rajasthan eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
Rajasthan'ın eyaletinde Barmer-Jodhpur karayolu üzerinde meydana gelen kazada iki araç da alevler içinde kaldı.
Olay yerine yardım ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.
Etiketler: Hindistan Trafik Trafik Kazası
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