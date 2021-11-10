Hindistan'ın batısındaki Rajasthan eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Rajasthan'ın eyaletinde Barmer-Jodhpur karayolu üzerinde meydana gelen kazada iki araç da alevler içinde kaldı.

Olay yerine yardım ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.