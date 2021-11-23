Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Washington DC'deki cinayet oranı 17 yılın en yüksek seviyesinde
[Fotoğraf: AP Arşiv]
ABD'nin başkenti Washington DC'de yılbaşından bu yana 200 cinayet işlendiği ve bunun 2004'ten bu yana görülen en yüksek sayı olduğu açıklandı.
Washington Post'un Washington DC Polis Teşkilatı verilerine dayandırdığı haberine göre, kentte dün bu yılki 200'üncü cinayet işlendi.
Söz konusu sayı kentteki cinayet rakamları arasında 2004'tekinden sonraki en yüksek sayı olma özelliği taşıyor.
ABD 29 kentte cinayet oranlarındaki artış var
Teşkilat verilerine göre, kentte 2020'de 178 cinayet işlendi.
Öte yandan, cinayet rakamlarındaki artışın, ABD'nin 29 büyük kentinde de yaşandığı ve bunun ülke çapında bir sorun olduğu kaydedildi.
Etiketler: ABD
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