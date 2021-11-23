Çin'de Şinhua ajansının haberine göre, 101 araştırmacıyı taşıyan Şuelong 2 (Buz ejderi) gemisi Şanghay'dan Antarktika'ya yola çıktı.

Çin'in ilk yerli buzkıranı olan gemi, 38'nci Antarktika araştırma seferi için 5 Kasım'da 154 araştırmacıyla yola çıkan Şuelong gemisine katılacak.

Gemi, Çin'in Antarktika'daki Congşan ve Çin Seddi istasyonlarında personel ve ikmal aktarımı yapacak.

Gemiler 5 ay içinde Çin'e dönecek

Araştırma grubunun, Güney Kutbu'nda hidrolojik, meteorolojik ve çevre araştırmaları ve Antarktika Okyanusu'nda mikroplastik ve sürüklenen atıklarla ilgili gözlemler yapması bekleniyor.

Gemilerin nisan 2022'de Çin'e dönmesi planlanıyor.