Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'in buzkıran gemisi Antarktika seferine çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'in ilk yerli üretim buzkıran gemisi Şuelong 2 Antarktika seferine başladı.
Çin'de Şinhua ajansının haberine göre, 101 araştırmacıyı taşıyan Şuelong 2 (Buz ejderi) gemisi Şanghay'dan Antarktika'ya yola çıktı.
Çin'in ilk yerli buzkıranı olan gemi, 38'nci Antarktika araştırma seferi için 5 Kasım'da 154 araştırmacıyla yola çıkan Şuelong gemisine katılacak.
Gemi, Çin'in Antarktika'daki Congşan ve Çin Seddi istasyonlarında personel ve ikmal aktarımı yapacak.
Gemiler 5 ay içinde Çin'e dönecek
Araştırma grubunun, Güney Kutbu'nda hidrolojik, meteorolojik ve çevre araştırmaları ve Antarktika Okyanusu'nda mikroplastik ve sürüklenen atıklarla ilgili gözlemler yapması bekleniyor.
Gemilerin nisan 2022'de Çin'e dönmesi planlanıyor.
Etiketler: Antarktika Çin
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