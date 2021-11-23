Temsili Türk pasaportları dağıtıldı, yapılan sunumda Türk tarihi ve kültürü anlatıldı. Türkiye'nin dünyaya açılan "kültür kapısı" Yunus Emre Enstitüsü, ABD'nin başkenti Washington DC'deki bir ortaokulda Türkiye'yi tanıtma programı düzenlendi.

Bölge okullarının başlattığı "Büyükelçilik Tanıma Programı"nda Yunus Emre Enstitüsü bu yıl 3'üncü kez yer aldı. Programa, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katıldı.

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Öğrencilere Türk lokumu ikram edildi

Program başında, öğrencilere dağıtılan temsili Türk pasaportlarına "giriş" mührü basıldı. Büyükelçi Mercan, öğrencileri, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutunu ziyarete davet etti.

Sunumda gösterilen tatlı ve yemekler arasında seçimde bulunmalarını istedi. Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek programa da çağırıldı.

Program sonunda çocukların ellerindeki temsili Türk pasaportlarına "çıkış" damgası vuruldu, öğrencilere Türk lokumu ikram edildi.