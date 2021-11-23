Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis görevinden ayrılma kararı aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis istifa etti. Kubis'in, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri öncesi istifası için henüz bir gerekçe gösterilmedi.
Etiketler: Birleşmiş Milletler
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