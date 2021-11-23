İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasında BioNTech-Pfizer aşısının normal dozunun üçte birinin kullanılacağı açıklandı.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett da 9 yaşındaki en küçük oğlu David'i ilk doz aşısını yaptırmak üzere Herzliya şehrinde bulunan bir kliniğe götürdü.

Bennett, ailelere çocuklarını aşılatmaları çağrısı yaparak aşının güvenli olduğunu ve çocukları koruduğunu söyledi.