Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de koronavirüs: 5-11 yaş aralığındaki çocukları aşılamaya başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların koronavirüse karşı aşılanmasına başlandı. Başbakan Naftali Bennett, 9 yaşındaki oğlu David'i ilk doz aşısını yaptırmak üzere aşı merkezine götürdü.
İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasında BioNTech-Pfizer aşısının normal dozunun üçte birinin kullanılacağı açıklandı.
İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett da 9 yaşındaki en küçük oğlu David'i ilk doz aşısını yaptırmak üzere Herzliya şehrinde bulunan bir kliniğe götürdü.
Bennett, ailelere çocuklarını aşılatmaları çağrısı yaparak aşının güvenli olduğunu ve çocukları koruduğunu söyledi.
Etiketler: Koronavirüs İsrail
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