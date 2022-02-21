Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa sınırlarında göçmenlere yönelik şiddetin arttığına dikkati çekti.



Yapılan yazılı açıklamada, binlerce göçmenin, Avrupa sınırlarında insan hakları ihlallerine maruz kaldığı duyuruldu.

Denizlerde göçmenlerin teknelerde bırakıldığı, karaya çıkmalarına izin verilmediği, bazen de doğrudan suya atlamaya zorlandığı aktarıldı.

Son dönemde artan bu tür şiddet uygulamalarından duyulan endişe dile getirildi.

Açıklamada, Eylül 2021'den bu yana Ege Denizinde "en az 3 kişinin bu tür uygulamalar sonucu yaşamını yitirdiği" bilgisi paylaşıldı.

Mülteci ve göçmenlere kötü muamelenin en çok Yunanistan'ın karasuları ile sınırlarında yaşandığına işaret edildi.

2020'nin başından bu yana göçmenlerin gayriresmi geri gönderilmesine dair yaklaşık 540 olay tespit edildiği söylendi.

Açıklamada, kötü muamelelerin normalleşme riskine dikkati çekildi.

Örgüt üyelerine, temel insan hakları karşısında sorumluluklarını yerine getirme ve "sığınma talebinde bulunma hakkına saygı gösterme" çağrısı yapıldı.

Yunanistan, son dönemde Ege Denizi'nden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmen teknelerini Türkiye'ye geri itme, göçmenlere yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlalleriyle gündeme geliyor.