Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bakıt Torobayev, Bişkek belediye başkanlığı, akaryakıt ve enerji kurumları ile Kırgızistan Gazprom şirketin yetkilileri ile ülkedeki hava kirliliği ile mücadeleye yönelik etkili önlemlerin geliştirilmesine ilişkin özel bir toplantı yaptı.

Torobayev, toplantıda yaptığı konuşmada, son yıllarda ülkede artan hava kirliliğinin vatandaşların sağlığını büyük ölçüde tehdit ettiğini belirterek büyükşehirlerdeki hava kirliliğinin ana nedeninin kalitesiz kömür yakımı ve yakıt kullanımı olduğunu söyledi.

Toplantıda, büyükşehirlerdeki hava kirliliğinin önüne geçilmesi için gelecek yıl 200 adet elektrikli ve 100 adet toplu taşıma aracı alınmasının planlandığı kaydedildi.