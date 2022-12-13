Sırbistan-Kosova hattında gerginlik artıyor.

Kosova'ya bağlı Mitrovisa'da Kosovalı Sırpların barikat kurması da tansiyonu yükselten etkenlerden.

BASAM Başkanı Rifat Sait, "Mitrovisa Kosova'nın bir vilayeti. Sırpların orada yaptığı bu düzensizlikler hoş olmuyor. Bundan dolayı Kosova hükümeti gerekli tedbirleri almak zorunda." dedi.

Kosovalı Sırplar tarafından iki sınır kapısına giden yollara 10 Aralık'ta kurulan barikatlar Kosovalı yetkililer ve uluslararası toplumun yaptığı çağrılara rağmen halen kaldırılmadı.

Barikatlar yerel Sırp gruplar tarafından korunuyor.

Gerginlik Türkiye'nin de gündeminde

Sırbistan'ın son attığı adımlar ülkenin NATO ve Avrupa Birliği'ne üyelik çabalarını da olumsuz etkiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Washington gerginliğin sona ermesini istiyor.

Bölgeyle tarihi bağları olan Türkiye de bölgede barış ve istikrarı tek çözüm olarak görüyor.

"Türkiye Balkanları özellikle Kosova'yı yakından takip eden bir ülke. Kosova bizim için çok önemli. Bölgenin stratejik bir yer olması bizim 600 yıllık Osmanlı akrabalık bağlarımız olması ve Türkiye'de çok sayıda Kosovalı olması Türkiye'nin o bölgeye olan ilgisini artırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Kosova'ya özel bir ilgisi var."