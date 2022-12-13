Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç: Türkiye ve Finlandiya ile imzalanan Üçlü Muhtıra'yı ciddiye alıyoruz
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği için İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye aldıklarını ve görüşmelerin aynı ciddiyette devam ettiğini söyledi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin yeni savunma politikasında en önemli maddenin NATO üyeliği olduğunu belirtti.
NATO'ya üye olmak istediklerini yineleyen Kristersson, "NATO üyeliği için İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz ve görüşmelere aynı ciddiyette devam ediyoruz. Bu konu hakkında Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile de sık sık görüşüyoruz." dedi.
Kristersson, Türkiye'den 2 hafta önce gelen bir heyetin, İsveç ve Finlandiya heyeti ile başkent Stockholm'de verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.
Etiketler: İsveç Finlandiya NATO
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