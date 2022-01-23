Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, insansız hava araçları (İHA) ve çeşitli modellerdeki hafif sportif hava araçlarının (LSA) uçuşlarının durdurulmasını talep etti.

İHA faaliyetlerinin yasaklı alanlarda gözlemlenmeye başladığına işaret edilen açıklamada, talimatlara uymayanların yasal sorumluluğu olduğu uyarısı yapıldı.

Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak karar bir ay boyunca uygulanacak. Bu aktiviteyi yürüten ve iş sözleşmesi bulunan şirketler için istisnai olarak izin verilebilecek.

Abu Dabi saldırısında 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı

17 Ocak'ta, BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucunda 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Dubai ve Abu Dabi havaalanları ile Musaffah bölgesindeki petrol rafinerisini, İran yapımı Kudüs-2 ve Zülfikar balistik füzeleri ve SİHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.