AfB Barış ve Güvenlik Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mali'deki cuntanın 5 yıllık geçiş süreci kararının anayasaya aykırı ve kabul edilemez olduğu belirtilerek, şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, AfB'nin, Mali'de anayasal düzene "sivillerin öncülüğünde" hızlıca dönülmesini istediği vurgulandı ve seçimlerin en geç 16 ay içinde düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca ECOWAS'ın Mali'ye uyguladığı yaptırımlara da destek verildiği kaydedildi.

Cunta yönetimi seçimleri 5 yıl erteleme kararı almıştı

Mali'de 24 Mayıs 2021'de darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, 2 Ocak'ta, demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

ECOWAS yaptırımları

Cuntanın seçimleri 5 yıl erteleme kararının ardından düzenlenen ECOWAS zirvesinde, ECOWAS ülkelerinin Bamako büyükelçilerini geri çağırması, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki (BCEAO) varlıklarının dondurulması, ekonomik yardımların durdurulması, temel ihtiyaç maddeleri ve tıbbi malzemeler haricinde Mali ile her türlü ticari ilişkinin askıya alınması ve ECOWAS ülkelerinin Mali'ye sınırlarını kapatması kararı alınmıştı.