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Dünya
BBC 17.01.2025 06:43

Bilim insanlarından uyarı: Eve aldığınız bitkilerden yılan çıkabilir

Bilim insanları, kesme çiçekler ve saksı bitkileriyle taşınan kurbağalar, kertenkeleler, yılanlar ve böcekler konusunda uyarıda bulundu. Avrupa genelinde süs bitkileri taşınırken tespit edilen bu "gizli yolcular" arasında gül demetlerinden çıkan ağaç kurbağaları ve süs zeytin ağaçlarında bulunan yılanlar da yer alıyor.

Bilim insanlarından uyarı: Eve aldığınız bitkilerden yılan çıkabilir

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, bitki ve çiçek ticaretinin hızla büyüdüğünü ve bu tür istilacı zararlıların tarım alanlarına ve doğal yaşam dengesine ciddi zarar verebileceğini belirtti.

Bilim insanları, küresel bitki ticaretinin genişlemesiyle birlikte daha sıkı denetim ve üretim standartlarının acilen uygulanması gerektiğini vurguladı.

Saksı bitkilerinde gizlenen tehlike

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. William Sutherland, saksı bitkileriyle taşınan yetişkin yılan ve kertenkelelerin yalnızca buzdağının görünen kısmı olduğunu belirterek, "Bunlar bile fark ediliyorsa, gözden kaçan küçük böcekler ve mantarların yol açabileceği sorunları düşünmeliyiz" dedi.

Özellikle Doğu Afrika ve Güney Amerika’dan gelen süs bitkileri ticaretinin hızla arttığını belirten uzmanlar, mevcut sınır kontrollerinin yetersiz kaldığını ve zararlı organizmaların gümrük denetimlerinden kolayca geçebildiğini ifade etti.

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Silviu Petrovan, "En iyi önlemler bile uygulansa, istenmeyen yolcular sürekli olarak gümrük denetimlerini aşıyor" dedi. Daha önce Sheffield'deki bir çiçekçiye çağrılan Dr. Petrovan, gül demetleri arasında Kolombiya üzerinden gelen bir ağaç kurbağasıyla karşılaştığında bunun bir şaka olduğunu düşünmüş ancak durumun gerçek olduğunu anlamıştı.

Avrupa’da yaygın görülen tehlikeler

Araştırmalara göre, Avrupa kıtasında saksı bitkileri ve süs zeytin ağaçlarıyla birlikte taşınan istilacı türler şunları içeriyor:

Gekolar ve Avrupa kökenli yılan türleri

Kurbağalar ve kara kurbağaları

Çeşitli böcek zararlıları

Araştırmacılar, 2017-2018 yılları arasında Hollanda'daki gümrüklerde tespit edilen süs bitkisi kaynaklı zararlıları inceledi ve 2021-2023 yılları arasında Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’na bildirilen vakaları analiz etti.

Uzmanlar, üretim süreçlerinde daha sıkı denetimler uygulanması, risklerin belirlenmesi ve ülkeler arasında veri paylaşımının artırılması gerektiğini belirtiyor.

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