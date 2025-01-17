Çok Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.01.2025 04:53

Trump'ın yemin törenine Çin'den Devlet Başkanı Yardımcısı katılacak

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin töreninde Çin'i Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng'ın temsil edeceği açıklandı.

Trump'ın yemin törenine Çin'den Devlet Başkanı Yardımcısı katılacak

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Han'ın, Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi olarak 20 Ocak'ta düzenlenecek törene katılacağı belirtildi.

Çin'in ABD ile ilişkilerinde, "karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine" bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni ABD hükümetiyle diyaloğu ve iletişimi geliştirmeye, farklılıkları uygun şekilde yönetmeye, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişletmeye, birlikte istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir Çin-ABD ilişkilerini hedefleyerek iki ülkenin birbiriyle geçinmesinin için doğru yolunu bulmaya hazırız."

ETİKETLER
ABD Çin Donald Trump
Sıradaki Haber
Katil İsrail Batı Şeria'da 1'i çocuk 3 Filistinliyi yaraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:46
Küba'da malzeme deposunda patlama: 13 asker öldü
04:24
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
03:52
Katil İsrail Batı Şeria'da 1'i çocuk 3 Filistinliyi yaraladı
03:24
Uşak'ta işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 28 yaralı
03:19
İhale yolsuzluğu soruşturması: Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat tutuklandı
01:30
Biden: Putin NATO'yu parçalamayı başaramadı
İspanya'da atlar ateş üzerinden atlatıldı
İspanya'da atlar ateş üzerinden atlatıldı
FOTO FOKUS
Bursa'da barınaktan ayı kaçtı
Bursa'da barınaktan ayı kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ