Trump'ın yemin törenine Çin'den Devlet Başkanı Yardımcısı katılacak

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Han'ın, Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi olarak 20 Ocak'ta düzenlenecek törene katılacağı belirtildi.

Çin'in ABD ile ilişkilerinde, "karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine" bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni ABD hükümetiyle diyaloğu ve iletişimi geliştirmeye, farklılıkları uygun şekilde yönetmeye, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişletmeye, birlikte istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir Çin-ABD ilişkilerini hedefleyerek iki ülkenin birbiriyle geçinmesinin için doğru yolunu bulmaya hazırız."