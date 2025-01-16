İsrail, Lübnan ile ateşkesi, 51. gününde 11 kez ihlal etti

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, bombardıman, karadan girme, evleri havaya uçurma, ateş açma ve dron ile savaş uçağı uçurma gibi ihlallerini başkent Beyrut ile Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerinde gerçekleştirdi.

Başkent Beyrut'ta ve şehrin güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de İsrail dronunun alçak irtifada uçtuğu gözlemlendi.

Nebatiye'ye bağlı Bint Cibeyl ilçesinde yer alan Ayta eş-Şaab beldesinde İsrail ordusu çok sayıda evi havaya uçurdu.

İlçeye bağlı Marun er-Ras beldesinde İsrail ordusuna ait araçların hareketliliği görüldü. İsrail askerleri beldede bir evin kapısını bombaladı ve otomatik silahlarla ateş açtı.

Mercayun ilçesinde İsrail ordusu Et-Taybe beldesine girdi, İsrail askerleri beldede otomatik silahlarla ateş açtı.

İsrail ordusuna ait buldozerler bazı mahallelerde ve sokaklarda yolları tahrip etti.

İsrail ordusuna ait dronların Nebatiye ve Sur kentleri üzerinde uçtuğu görüldü.

İsrail ordusunun, Lübnan’da ateşkesi 51'inci gününde 11 kez ihlal ettiği tespit edilirken, ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım 2024'ten bu yana ise yaptığı ihlallerin sayısı 560'a yükseldi.

İsrail’in bu saldırılarında en az 37 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.