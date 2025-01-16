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Dünya
AA 16.01.2025 23:09

Trump, ünlü aktörler Gibson, Stallone ve Voight'ı "Hollywood Özel Elçisi" seçti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ünlü aktörlerden Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı "Hollywood Özel Elçisi" olarak seçtiğini duyurdu.

Trump, ünlü aktörler Gibson, Stallone ve Voight'ı "Hollywood Özel Elçisi" seçti
[Fotograf: AA]

Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundaki hesabından açıklamada bulunan Trump, Hollywood'u yeniden büyük yapmak için bu adımı attığını belirtti.

Trump, açıklamasında, Hollywood'un son 4 yılda gerilediğini savunarak, Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı "Hollywood Özel Temsilcisi" olarak seçtiğini ilan etti.

Hollywood'un son yıllarda "yabancı ülkelere" çok şey kaptırdığını kaydeden Trump, "Aynen Amerika Birleşik Devletleri gibi, (başkanlığımda) yeniden Hollywood'un altın çağı olacak." ifadesini kullandı.

Üç aktör de farklı zamanlardaki açıklamalarıyla Trump'a desteklerini belirtmişti.

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