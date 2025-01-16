Hafif Yağmurlu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.01.2025 22:51

Uzayda mahsur kalan astronotlardan biri 7 ayın ardından uzay yürüyüşüne çıktı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uzayda mahsur kalan iki astronotundan Suni Williams, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) geçirdiği 7 ayın ardından ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Uzayda mahsur kalan astronotlardan biri 7 ayın ardından uzay yürüyüşüne çıktı
[NASA]

NASA TV'nin, ISS'den yayımladığı görüntülerde, Butch Wilmore ile 7 aydır istasyonda mahsur kalan Williams'ın, uzay yürüyüşü yaptığı anlar yer aldı.

ISS, Türkmenistan'ın 260 mil (420 kilometre) üzerinde seyrederken gerçekleşen uzay yürüyüşünde, kadın astronot Williams'ın telsizden, "Dışarı çıkıyorum" diye seslendiği duyuldu.

ABD uzay yürüyüşleri, bir astronotun kıyafeti için soğutma döngüsünden hava kilidine su sızması üzerine askıya alınmış, NASA, sorunun düzeltildiğini açıklamıştı.

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
ABD Astronot NASA
Sıradaki Haber
NATO: Polonya hava sahasını korumak için 2 Norveç F-35'i havalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
İsrail, Lübnan ile ateşkesi, 51. gününde 11 kez ihlal etti
23:28
Ünlü yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
23:11
Trump, ünlü aktörler Gibson, Stallone ve Voight'ı "Hollywood Özel Elçisi" seçti
23:09
İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 33'e çıktı
22:31
Görgün: Türkiye, dünyanın en büyük 11. savunma ihracatçısı konumunda
23:51
İş makinesi doğal gaz borusuna zarar verdi: Yol kapandı, gaz kesildi
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Ankara'da
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Ankara'da
FOTO FOKUS
Bursa'da barınaktan ayı kaçtı
Bursa'da barınaktan ayı kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ