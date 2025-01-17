Katil İsrail Batı Şeria'da 1'i çocuk 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus kentine baskın yaptığı kaydedildi.

Baskında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralıların hastaneye nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin baskında ses ve gaz bombaları kullandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 847 Filistinli hayatını kaybetti.