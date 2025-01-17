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Dünya
AA 17.01.2025 05:40

Küba'da malzeme deposunda patlama: 13 asker öldü

Küba'da 8 Ocak'ta askeri malzemeler bulunan bir depoda meydana gelen patlamanın ardından ulaşılamayan 13 askerin yaşamını yitirdiği teyit edildi.

Küba'da malzeme deposunda patlama: 13 asker öldü

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, yaptığı açıklamada, Holguin eyaletindeki Melones bölgesinde bulunan depoda yaşanan patlamada 13 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Olaydan büyük acı duyduklarını vurgulayan Canel, "Kahramanca can veren subay, astsubay ve askerlerin ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Kahramanca ölen askerlerimize en içten saygılarımızı sunuyor, ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığından (Minfar) yapılan açıklamada ise patlamanın ardından yoğun çalışmalara rağmen kazanın gerçekleştiği alana ulaşılamadığı bildirildi.

Askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, olayın araştırılacağı kaydedildi.

Devlet televizyonunun haberine göre, patlamanın olası nedeni, tesisat içindeki kısa devreden kaynaklanan bir elektrik arızasıyla ilişkilendirildi.

Olay

Minfar'dan yapılan açıklamada, Holguin eyaletindeki Melones bölgesinde bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle askeri malzemelerin infilak ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, patlamanın ardından 13 askere ulaşılamadığı ifade edilmişti.

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