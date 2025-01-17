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Dünya
AA 17.01.2025 06:40

Bağış toplamak için bebeğini zehirleyen fenomen anne gözaltına alındı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde takipçilerinden bağış toplamak için 1 yaşındaki bebeğini verdiği ilaçlarla zehirleyen sosyal medya fenomeni anne, gözaltına alındı.

Bağış toplamak için bebeğini zehirleyen fenomen anne gözaltına alındı

Avustralya basınındaki haberlere göre, 34 yaşındaki sosyal medya fenomeni kadın, bebeğinin ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini öne sürerek, "büyük sıkıntı ve acı" içinde olan bebeğinin görüntülerini ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak takipçilerinden bağış istedi.

Ekim 2024'te bebeğin ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye yatırılması üzerine Brisbane şehrindeki hastanedeki sağlık personeli kadının işlediği suçu tespit etti.

Yetkililer, geçen sene 6 Ağustos ve 15 Ekim tarihleri arasında bebeğe tıbbi onay alınmadan birçok ilaç verildiğini ortaya çıkardı.

Takipçilerinden bağış toplamak için 1 yaşındaki bebeği verdiği ilaçlarla zehirlediği tespit edilen kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Kadının, takipçilerinden 37 bin doların üzerinde bağış topladığı kaydedildi.

İşkence, zehirleme, çocuk istismarı ve dolandırıcılıkla suçlanan kadının yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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