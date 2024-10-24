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Dünya
ScitechDaily 24.10.2024 06:55

Bilim insanları uzak galaksilerdeki uzaylıların peşine düştü

Bilim insanları, Murchison Widefield Dizisi’ni kullanarak uzak galaksilerde gelişmiş uzaylı teknolojilerinin izlerini aramaya yönelik benzersiz bir çalışma başlattı.

Bilim insanları uzak galaksilerdeki uzaylıların peşine düştü

SETI Enstitüsü, Berkeley SETI Araştırma Merkezi ve Uluslararası Radyo Astronomi Araştırmaları Merkezi tarafından yürütülen bu araştırma, Batı Avustralya’daki Murchison Widefield Dizisi aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Araştırma, Dr. Chenoa Tremblay ve Prof. Steven Tingay liderliğinde, düşük radyo frekansları (100 MHz) kullanarak galaksimizin ötesindeki teknolojik yaşam formlarını tespit etmeyi amaçlıyor.

Gelişmiş Uzaylı Teknolojisi Arayışı

Araştırma ekibi, geniş görüş alanına sahip Murchison Widefield Dizisi'ni kullanarak tek bir gözlemde yaklaşık 2 bin 800 galaksiyi taradı ve bunların bin 300’ünün uzaklıkları biliniyor.

Bu yenilikçi çalışma, genellikle sadece galaksimizdeki sinyalleri inceleyen geleneksel SETI araştırmalarının ötesine geçerek, uzak galaksilerdeki süper medeniyetleri keşfetmeyi amaçlıyor.

Bu tür medeniyetler, başka galaksilerden sinyal göndermek için güneşlerinin ya da birkaç yıldızın enerjisini kullanacak kadar güçlü bir teknolojiye sahip olmalı.

İlk bulgular ve gelecek araştırmalara etkisi

Bu araştırma, gelişmiş uzaylı uygarlıklarından gelen sinyalleri tespit etme çabalarında önemli bir adım olarak görülüyor.

Araştırma liderlerinden Dr. Tremblay, “MWA’nın geniş görüş alanı ve düşük frekans aralığı bu tür araştırmalar için ideal bir araçtır. Elde ettiğimiz veriler, gelecekteki çalışmalar için önemli bir temel oluşturacaktır” dedi.

Her ne kadar bu ilk çalışma, uzaylı teknolojilerinin izlerine rastlamasa da, gelecekteki araştırmaların odaklanacağı alanlara dair önemli ipuçları sundu.

Bu da farklı radyo frekanslarının incelenmesinin önemini ve MWA gibi teleskopların benzersiz yeteneklerinin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.

Teknosinyal araştırmalarının geleceği

Araştırmanın diğer lideri Prof. Tingay ise, “MWA, hem akıllı yaşam formlarını ve teknosinyalleri keşfetmek hem de yıldızların ve galaksilerin astrofiziğini incelemek için yeni yollar açıyor.

Bu çalışma, gelecekte daha güçlü teleskoplarla yapılacak gözlemlerin önünü açıyor” dedi.

Bu araştırma, uluslararası iş birliğinin ve ileri teknolojinin, evreni anlamadaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

SETI Enstitüsü, evrende zeki yaşamın izlerini aramaya devam ederken, evrene dair bilgi birikimini artırmayı amaçlıyor.

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