Samanyolu'nun merkezinde şimdiye kadar gözlemlenen en güçlü gama ışınları tespit edildi

Meksika'da yüksek bir dağlık alanda bulunan Yüksek Rakımlı Su Çerenkov Gözlemevi (HAWC), galaksi merkezine yakın bir noktadan gelen bu güçlü gama ışınlarını yedi yıllık bir süre zarfında kaydetti.

HAWC tarafından tespit edilen bu kaynağa “HAWC J1746-2856” adı verildi. Araştırma ekibi, bu bölgeden gelen 100 teraelektronvolttan daha yüksek enerjiye sahip 98 gama ışını olayını kaydetti. Bu, şimdiye kadar gözlemlenen en güçlü gama ışını yayılımı olarak kayıtlara geçti.

Samanyolu'nun merkezinde daha önce görülmemiş enerji düzeyleri

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan fizikçi Pat Harding, "Bu sonuçlar, Samanyolu'nun merkezinde daha önce görülmemiş enerji düzeylerine dair bir bakış sunuyor. Galaktik merkezin, evrendeki en aşırı fiziksel süreçlerden bazılarına ev sahipliği yaptığını doğruluyor" dedi.

HAWC J1746-2856'nın tam olarak ne olduğu henüz bilinmiyor. Ancak bu gözlem, galaksimizin merkezinde “PeVatron” olarak bilinen bir kozmik hızlandırıcının varlığını doğruluyor. PeVatron'lar, süpernova kalıntıları veya süper kütleli kara delikler gibi güçlü manyetik alanların etkisiyle kozmik ışınları ışık hızına yakın hızlara çıkarabilen doğal parçacık hızlandırıcılarıdır.

Bu tür güçlü gama ışınları, Dünya atmosferine girdiklerinde diğer moleküllerle etkileşime girerek enerjilerini dağıtır ve daha düşük enerjili parçacıkların oluşturduğu bir parçacık yağmuru ortaya çıkar. HAWC gibi yeraltı dedektörleri bu parçacık yağmurlarını tespit ederek gama ışınlarının nereden geldiğini belirleyebilir.

Araştırmacılar, HAWC J1746-2856'nın kaynağını tam olarak belirleyemese de, bu keşif Samanyolu'nun merkezinde, kozmik ışınların hızlandığı ve gama ışınlarının üretildiği ekstrem süreçlerin varlığını kanıtlıyor.

Bu çarpıcı bulgular, Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.