Saç teli kadar ince...

Çelik kadar güçlü...

Beyrut Üniversitesi’nde bilim insanları süper iplik geliştirdi.

İplik, ağırlığının 150 bin katını taşıyabiliyor. Bu özel iplik sağlamlığı ile bilinen örümcek ağlarından esinlenerek geliştirildi.

Süper ipliğin tıp alanında, tekstil ve otomotiv sektörlerinde kullanılması amaçlanıyor.

Geri dönüştürülebilir olması ve düşük maliyeti de önemli özellikleri arasında.

Kaynak: TRT Haber