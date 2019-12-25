Dünya
Bilim insanları süper iplik geliştirdi25 Aralık 2019 Çarşamba 12:30 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 15:21
Beyrut Üniversitesi’nde bilim insanları süper iplik geliştirdi. Saç teli kadar ince olan süper iplik, ağırlığının 150 bin katına kadar yük taşıyabiliyor.
Saç teli kadar ince...
Çelik kadar güçlü...
Beyrut Üniversitesi’nde bilim insanları süper iplik geliştirdi.
İplik, ağırlığının 150 bin katını taşıyabiliyor. Bu özel iplik sağlamlığı ile bilinen örümcek ağlarından esinlenerek geliştirildi.
Süper ipliğin tıp alanında, tekstil ve otomotiv sektörlerinde kullanılması amaçlanıyor.
Geri dönüştürülebilir olması ve düşük maliyeti de önemli özellikleri arasında.
Kaynak: TRT Haber
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