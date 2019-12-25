Fransa'da kurbağa göçü için yol kapatıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Lamballe kentinde, kurbağaların göç güzergahı olan yol, 3 ay boyunca kullanılamayacak.



Karar seyir halindeki araçların neden olduğu kurbağa ölümlerinin önüne geçmek için alındı.

Araçlar için de farklı bir güzergah belirlendi.

Beton bariyerlerle kapatılan yol 2 Mart'ta yeniden hizmete açılacak.

Geçen yılki göç olayında, gönüllüler kurbağaları elle toplayarak yolun diğer tarafına taşımaya çalışıyordu.

Kaynak: TRT Haber