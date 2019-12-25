Dünya
Fransa'da kurbağa göçü için bir karayolu 3 ay kapatıldı25 Aralık 2019 Çarşamba 12:23 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:29
Fransa'da kurbağalar göçe başladı. Geçiş yolları üzerindeki bir karayolu 3 ay boyunca ulaşıma kapatıldı. Araçlar için farklı bir güzergah belirlendi.
Fransa'da kurbağa göçü için yol kapatıldı.
Ülkenin kuzeyindeki Lamballe kentinde, kurbağaların göç güzergahı olan yol, 3 ay boyunca kullanılamayacak.
Karar seyir halindeki araçların neden olduğu kurbağa ölümlerinin önüne geçmek için alındı.
Araçlar için de farklı bir güzergah belirlendi.
Beton bariyerlerle kapatılan yol 2 Mart'ta yeniden hizmete açılacak.
Geçen yılki göç olayında, gönüllüler kurbağaları elle toplayarak yolun diğer tarafına taşımaya çalışıyordu.
Kaynak: TRT Haber