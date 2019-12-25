Dünya
İran’da savaş jeti düştü25 Aralık 2019 Çarşamba 12:03 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 12:04
İran’ın Erdebil eyaletinde bulunan Sabalan Dağı'na savaş jeti düştü.
İran’da Erdebil eyaletinde bulunan Sabalan Dağı'na İran’a ait bir savaş jetinin düştüğü duyuruldu.
Erdebil eyaletine bağlı Serein şehrinde alçak uçuş yaptığı gözlemlenen savaş jetinin aktif olmayan bir yanardağ olan Sabalan Dağı'na düştüğü ifade edildi.
Savaş jetinin düştüğü bölgeye gerekli incelemeleri yapmak için asker gönderildiği belirtildi.
Erdebil Valiliğinden yetkililer, savaş jetinin düştüğünü teyit ederek gerekli incelemelerin ardından ayrıntıları açıklayacaklarını ifade etti.
Kaynak: İHA
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