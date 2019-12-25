ABD'de öğrenciler, not için gönüllü olarak takip edilmeyi kabul ediyor.

Bunun için telefonlarına bir uygulama indiriyor. Bir çok üniversite de, öğrencilerini bu uygulama üzerinden izliyor.

Yüz binlerce öğrencinin konumu adım adım takip ediliyor.

Bu sistemde, öğrencilerin amacı, derslere ve çeşitli etkinliklere katıldıklarını göstererek notlarını arttırmak.

Üniversiteler, bu teknolojiyi öğrencilerin akademik performansını izlemek, davranışlarını analiz etmek veya zihinsel sağlıklarını değerlendirmek için kullandığını savunuyor.

Uygulama ile birlikte öğrencilerin fazla puan kazanabilmek için derslere daha çok ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bazı eğitimciler ise öğrencilerin sürekli takip ediliyor olmasının özel hayatın gizliliğine zarar verdiği görüşünde.

Uygulama öğrencilerin özgürlüğünü kısıtlayarak, üretkenliği düşürmekle de eleştiriliyor.

Benzer uygulamalar ülkede giderek yaygınlaşıyor. Şirketler, bazen kullanıcıların bilgisi dahilinde bazen de izinsiz olarak insanların günlük yaşamına ilişkin verileri topluyor ve ürün satışlarını arttırmak için kullanıyor.

Kaynak: Washington Post

