Dünya
Canı sıkılan Rus blogger, cipini helikopterden attırdı25 Aralık 2019 Çarşamba 13:59 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 14:45
Rusya'da Igor Moroz adlı bir blogger, 2 yıl para biriktirerek aldığı cipini artık sıkıldığını öne sürerek helikopterle metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktırdı. Yere çakılan araç hurdaya döndü.
Olay, Rusya'nın Karelia Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.
Rus bloggerin aracı bir helikoptere bağlanarak metrelerce yükseğe çıkarıldı. Taşıyıcı halatları serbest bırakılan cip, yere çakılınca hurdaya döndü.
Olayı oturduğu sandalyeden seyreden ve daha sonra yassılaşmış aracın üzerine çıkan blogger, "Bunu neden yaptığımı muhtemelen bana soracaksınız. Bu benim hayalimdeki arabaydı, 2 yıl önce para biriktirerek arabayı satın aldım. Hayal kırıklığına uğramaya başladım, bıktım ve arabayı bu hale getirdim" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler: igor moroz rusya blogger Cip helikopter