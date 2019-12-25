Dünya

ABD'de iki kişiye "1 dolarlık" gasp

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:24 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 13:20

ABD'nin New York şehrinde bir grup, 2 kişiyi soymak için acımasızca saldırdı. Saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.