Dünya
ABD'de iki kişiye "1 dolarlık" gasp25 Aralık 2019 Çarşamba 12:24 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 13:20
ABD'nin New York şehrinde bir grup, 2 kişiyi soymak için acımasızca saldırdı. Saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
ABD'de restorandan çıkan 2 kişi, bir grup soyguncunun saldırısına uğradı.
Bir saldırgan, kaçmaya çalışan adamı giysisinden tutarak yere düşürdü.
Acımasızca defalarca vurdu. Yere düşen adama diğer grup üyeleri de saldırdı.
Olay, New York'ta meydana geldi.
Saldırganlar sadece 1 dolar çalarak kaçabildi. Bir kişi ciddi şekilde yaralandı.
Kaynak: NewYork Times