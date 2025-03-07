Duman 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 07.03.2025 07:38

Bilim insanları okyanusun en derin bölgesinde binlerce yeni mikrop keşfetti

Bilim insanları, okyanusun en derin bölgesi olarak bilinen hadal bölgesinde, daha önce hiç görülmemiş binlerce yeni mikrop keşfetti. Yapılan araştırma, bu alandaki yaşamın, soğuk ve karanlık derinliklerde nasıl hayatta kaldığını anlamak adına büyük bir adım oldu.

Bilim insanları okyanusun en derin bölgesinde binlerce yeni mikrop keşfetti

Hadal bölgesi, okyanus yüzeyinden 6 kilometre (yaklaşık 4 mil) derinlikte başlıyor ve 11 kilometreye (6.8 mil) kadar iniyor.

Bu derinlik, yaklaşık 30 Empire State Binası yüksekliğinde ya da bir buçuk Mount Everest büyüklüğünde bir mesafe. Okyanusun bu karanlık derinliklerinde yaşam oldukça zorlu.

7 bin 564 mikrop türü tespit edildi

Çin'den gelen araştırma ekibi, hadal bölgesinde 33 dalış yaparak, deniz tabanı ve deniz suyu örnekleri topladı. Yapılan analizler, 7.564 mikrop türü tespit etti ve bunların neredeyse yüzde 90'ının bilim dünyası için yeni olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu çalışmanın, mikrobiyal ekolojinin uzun zamandır hedeflenen bir amacını ele aldığını belirtiyor: "Çalışmamız, mikroorganizma topluluklarının, özellikle de aşırı koşullarda nasıl şekillendiğini anlamayı amaçlıyor," diyorlar.

Hadal bölgesinde yaşam oldukça zor. Sıcaklıklar donma noktasına yakın, su basıncı son derece yüksek ve besin kaynakları oldukça sınırlı. Ancak bu zorluklara rağmen, keşfedilen mikropların çeşitliliği şaşırtıcı.

Derinlik arttıkça, mikroplar iş birliği yapıyor

Araştırmacılar, mikropların hayatta kalmak için iki ana strateji uyguladığını belirlediler. Bazı mikroplar, daha küçük ve daha basit genomlara sahip olup, verimli bir şekilde yaşamaya evrilmişler. Bu mikroplar, derinlikte hayatta kalmak için streslere karşı direnç sağlayan enzimlere sahipler. Diğer mikroplar ise daha büyük genomlara sahip, bu da onların çevresel baskılara uyum sağlamak ve daha geniş bir besin yelpazesinde hayatta kalmalarına olanak tanıyor.

Araştırmacılar, hadal mikroplarının çeşitliliği ve heterojenliğinin son derece yüksek olduğunu vurguluyor. Bu çeşitlilik, çevresel koşulların ve hadal bölgesinin hassas topografyasının etkisiyle şekilleniyor.

Ayrıca, mikroplar genellikle okyanusun derinliklerinde uygun yerlerde kümelenip, birbirleriyle az bir örtüşme göstererek farklı mikroplar karışımları oluşturuyor.

Derinlik arttıkça, mikropların hayatta kalabilmek için işbirliği yaptığı gözlemlendi. Bu mikroorganizmalar, besinleri paylaşarak ve topluluklarını koruyarak (koruyucu biyofilm oluşturarak) hayatta kalmaya çalışıyor.

Araştırma ekibi, bulgularını bilim insanlarının incelemesi için çevrimiçi olarak erişime sundu. "Mariana Çukuru Çevresi ve Ekoloji Araştırma (MEER)" projesi kapsamında, aşırı koşullarda yaşamın nasıl sürdüğünü anlamaya yönelik yeni fırsatlar ortaya kondu.

Araştırma, Cell dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
Araştırma Bilimsel Araştırma
Sıradaki Haber
NASA, Ay’a ilk GPS sinyallerini gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:59
Site yönetimlerine yeni düzenleme: Harcamalar denetlenecek
07:51
Bilim insanları, inme riski ve şiddetiyle ilişkili 10 yaşam tarzı faktörünü belirledi
07:52
Yalnızca 20 ışık yılı uzaklıkta potansiyel olarak yaşanabilir bir Süper-Dünya keşfedildi
07:37
NASA, Ay’a ilk GPS sinyallerini gönderdi
07:08
ABD, Avrupa'daki bazı konsolosluklarını kapatmayı ve Dışişleri Bakanlığı personelini azaltmayı planlıyor
07:04
FBI, uyuşturucu baronuna dönüşen Olimpiyat sporucusu hakkında bilgi verene 10 milyon dolar verecek
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
FOTO FOKUS
ATAK helikopterinin namlusuna yerleştirilen kamerayla kaydedilen görüntüler paylaşıldı
ATAK helikopterinin namlusuna yerleştirilen kamerayla kaydedilen görüntüler paylaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ