Biden'dan 'Kimyasal Silah Anlaşması'na katılma çağrısı

Joe Biden açıklamasında, ABD'nin envanterinde bulunan son kimyasal silahların da imha edildiğini belirterek, "Geri kalan ülkeleri, kimyasal silahlar üzerindeki küresel yasağın tam potansiyeline ulaşabilmesi için Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne katılmaya teşvik etmeye devam ediyorum." dedi.

ABD'nin, beyan edilen kimyasal silahlarının tamamen imha edildiğini duyuran ilk örnek olduğunu kaydeden Biden, "Rusya ve Suriye, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne uymaya geri dönmeli ve beyan edilmeyen programlarını açıklamalılar." ifadesini kullandı.

Biden, kimyasal silahların üretimi, depolanması ve kullanımını dünyada sonlandırmak için diğer "ortak ülkeler"le çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin beyan ettiği Kentucky eyaletinde bulunan ABD ordusuna ait Blue Grass isimli depodaki sinir gazı yüklü roketleri yok ettiğini duyurmuştu.

ABD, 1997'de 193 ülkenin katılımıyla imzalanan Kimyasal Silahlar Anlaşması kapsamında 30 Eylül'e kadar envanterindeki tüm kimyasal silahları yok etmekle yükümlüydü.