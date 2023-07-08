Açık 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.07.2023 01:57

Biden'dan 'Kimyasal Silah Anlaşması'na katılma çağrısı

ABD Başkanı Biden, tüm ulusların Kimyasal Silahlar Anlaşması'na katılmasına yönelik çağrı yaptı.

Biden'dan 'Kimyasal Silah Anlaşması'na katılma çağrısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Joe Biden açıklamasında, ABD'nin envanterinde bulunan son kimyasal silahların da imha edildiğini belirterek, "Geri kalan ülkeleri, kimyasal silahlar üzerindeki küresel yasağın tam potansiyeline ulaşabilmesi için Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne katılmaya teşvik etmeye devam ediyorum." dedi.

ABD'nin, beyan edilen kimyasal silahlarının tamamen imha edildiğini duyuran ilk örnek olduğunu kaydeden Biden, "Rusya ve Suriye, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne uymaya geri dönmeli ve beyan edilmeyen programlarını açıklamalılar." ifadesini kullandı.

Biden, kimyasal silahların üretimi, depolanması ve kullanımını dünyada sonlandırmak için diğer "ortak ülkeler"le çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin beyan ettiği Kentucky eyaletinde bulunan ABD ordusuna ait Blue Grass isimli depodaki sinir gazı yüklü roketleri yok ettiğini duyurmuştu.

ABD, 1997'de 193 ülkenin katılımıyla imzalanan Kimyasal Silahlar Anlaşması kapsamında 30 Eylül'e kadar envanterindeki tüm kimyasal silahları yok etmekle yükümlüydü.

ETİKETLER
ABD Joe Biden
Sıradaki Haber
Fransa'da mahkeme plajda tesettürlü mayo yasağına yönelik itirazı reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:19
Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan
01:38
Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
01:31
Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik endüstrilerde işbirliği
00:35
Fransa'da mahkeme plajda tesettürlü mayo yasağına yönelik itirazı reddetti
04:15
Zelenskiy: Türkiye’nin Ukrayna'nın egemenliğine olan değişmez desteğine minnettarım
00:22
Kremlin: Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin sonuçlarını yakından takip edeceğiz
Kütahya'da azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı meydana geldi
Kütahya'da azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı meydana geldi
FOTO FOKUS
Meksika Körfezi’nde petrol platformunda patlama: 6 yaralı
Meksika Körfezi’nde petrol platformunda patlama: 6 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ