Fransa'da mahkeme plajda tesettürlü mayo yasağına yönelik itirazı reddetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Nice İdari Mahkemesi, Fransız İnsan Hakları Birliği'nin (LDH) Mandelieu-La-Napoule Belediyesinin tesettürlü mayoyu plajlarda yasaklamasına yönelik itirazını değerlendirdi.
Mahkeme, LDH'nin yasağın kaldırılmasına ilişkin yaptığı başvuruyu, belediyenin kararının kamu düzeninin bozulmasını önlemeye yönelik olduğu gerekçesiyle reddederek yasağın devamına karar verdi.
Tesettürlü mayoyu yasaklayan ilk kent
Mondelieu-La-Napoule Belediyesi 2012'de aldığı kararla tesettürlü mayoyu plajlarda yasaklayan ilk belediye olmuştu.
LDH bu kentteki tesettürlü mayo yasağının iptali için haziranda Nice İdari Mahkemesine başvurmuştu.