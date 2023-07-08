Açık 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.07.2023 00:34

Fransa'da mahkeme plajda tesettürlü mayo yasağına yönelik itirazı reddetti

Fransa'da mahkeme, Mandelieu-La-Napoule kentinin plajlarında tesettürlü mayoyla girilmesi yasağına yönelik itirazı kabul etmedi.

Fransa'da mahkeme plajda tesettürlü mayo yasağına yönelik itirazı reddetti
[Fotograf: Reuters]

Ulusal basındaki haberlere göre, Nice İdari Mahkemesi, Fransız İnsan Hakları Birliği'nin (LDH) Mandelieu-La-Napoule Belediyesinin tesettürlü mayoyu plajlarda yasaklamasına yönelik itirazını değerlendirdi.

Mahkeme, LDH'nin yasağın kaldırılmasına ilişkin yaptığı başvuruyu, belediyenin kararının kamu düzeninin bozulmasını önlemeye yönelik olduğu gerekçesiyle reddederek yasağın devamına karar verdi.

Tesettürlü mayoyu yasaklayan ilk kent

Mondelieu-La-Napoule Belediyesi 2012'de aldığı kararla tesettürlü mayoyu plajlarda yasaklayan ilk belediye olmuştu.

LDH bu kentteki tesettürlü mayo yasağının iptali için haziranda Nice İdari Mahkemesine başvurmuştu.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Zelenskiy: Türkiye’nin Ukrayna'nın egemenliğine olan değişmez desteğine minnettarım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:38
Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
01:31
Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik endüstrilerde işbirliği
00:32
Zelenskiy: Türkiye’nin Ukrayna'nın egemenliğine olan değişmez desteğine minnettarım
00:22
Kremlin: Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin sonuçlarını yakından takip edeceğiz
00:15
Meta'nın Twitter'a rakip platformu Threads "gizlilik" eleştirilerinin hedefinde
00:23
ABD'de uçağın rotasını değiştirten yolcu: Öldürülmekten korktuğum için bomba ihbarı yaptım
Kütahya'da azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı meydana geldi
Kütahya'da azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı meydana geldi
FOTO FOKUS
Meksika Körfezi’nde petrol platformunda patlama: 6 yaralı
Meksika Körfezi’nde petrol platformunda patlama: 6 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ