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Dünya
AA 08.07.2023 00:12

Meta'nın Twitter'a rakip platformu Threads "gizlilik" eleştirilerinin hedefinde

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sunması "gizlilik" tartışmalarına neden oldu.

Meta'nın Twitter'a rakip platformu Threads "gizlilik" eleştirilerinin hedefinde
[Fotograf: Reuters]

Fox News'in haberine göre, Gazeteci Michael Shellenberger, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Threads'in "neredeyse sıfır gizlilik" politikası izlediğini belirterek, Kongrenin ya Meta ile ters düşmesi ya da şirketin daha şeffaf davranmasını zorunlu kılması gerektiğini kaydetti.

Shellenberger, paylaşımında, "Mark Zuckerberg, Twitter kopyası Threads'de kullanıcılar üzerinden para kazanmayı düşünmediğini söylüyor ama bu bir yalan. Onun iş modeli, verilerimizi reklamcılarımıza satmak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı Stephen Miller, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğünüzün sansürlenmesini ve gizliliğinizin yağmalanmasını istiyorsanız, Mark Zuckerberg'ün uygulaması tam size göre" eleştirisinde bulundu.

Muhafazakar hiciv dergisi The Babylon Bee'nin Editörü Joel Berry de Twitter'daki paylaşımında, "Verileriniz üzerinde madencilik yapıp muhtemelen sizi sansürlüyorlar." ifadelerine yer verdi.

Apple verilerine göre Threads, kullanıcılarının konumu, ismi, e-maili, adresi, telefon numarası, siyasi ya da dini inançları, cinsel yönelimi, maddi durumu, sağlık durumu, fotoğrafları gibi birçok veriye erişebiliyor.

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