Yunan İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kuracak

EYP'ten yapılan açıklamada, siber saldırılardan korunmak için kurulacak Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'nin (SOC) bu yıl eylül ayından itibaren faaliyete geçmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, merkezin, tüm devlet kurumlarının siber saldırılardan korunmasında merkezi rol üstleneceği kaydedildi.

Merkezin en modern teknolojilere sahip olacağı anlatılan açıklamada, merkezin ülkeye yönelik siber tehditleri ve güvenlik ihlallerini izlemek, tespit etmek ve bunlara müdahale etmekten sorumlu olacağı aktarıldı.

SOC, bilgi güvenliği ekiplerinin, siber güvenlik olaylarını izlediği, tespit ettiği, analiz ettiği ve siber güvenlik durumunu geliştirdiği merkez olacak.