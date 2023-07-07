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Dünya
TRT Haber 07.07.2023 23:18

Hollanda'da hükümet düştü

Hollanda'da göç politikası konusundaki anlaşmazlığı aşamayan hükümet düştü.

Hollanda'da hükümet düştü
[Fotograf: Reuters]

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.

Göçmenlerin savaş bittikten sonra ülkelerine geri dönmesini öngören iltica planı Hollanda hükümetinde krize neden oldu.

İktidardaki koalisyonu oluşturan siyasi partiler, göç konusunda devam eden anlaşmazlığı aşamayınca, hükümet düştü.

Savaş bölgelerinden Hollanda'ya sığınan göçmenlerin, çatışmalar sonrası ülkelerine geri dönmesini öngören düzenleme, hükümet içinde bir süredir görüş ayrılıklarına neden oluyordu.

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